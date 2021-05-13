Артета: играя против Тухеля на стадионе «Челси», ты в любом случае помучаешься
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:0), который прошёл накануне, 12 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
«Я очень доволен, мы не побеждали здесь 10 лет, так что здорово добыть такой результат. Гол стал подарком за наш прессинг. Мы оказывали давление правильным образом, и это провоцирует соперника на ошибки.
У нас была хорошая организация игры. Когда приезжаешь сюда играть против Томаса Тухеля, ты в любом случае помучаешься. Нереалистично думать, что сможешь вынести «Челси» на этом поле. Парни сыграли с потрясающей самоотдачей. Я очень счастлив», — приводит слова Артеты BBC.
Видеообзор матча «Челси» — «Арсенал»:
Рекомендуем вам
- 13 мая 2021
-
11:03
-
10:59
-
10:41
-
10:24
-
10:20
-
10:11
-
10:04
-
09:54
-
09:50
-
09:49
-
09:36
-
09:34
-
09:22
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:00
-
05:22
-
04:29
-
04:19
-
03:41
-
03:12
-
02:27
-
02:25
-
02:23
-
02:20
-
00:51
-
00:50
-
00:40
-
00:27
-
00:21
-
00:20
-
00:13
-
00:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам