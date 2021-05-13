Артета: играя против Тухеля на стадионе «Челси», ты в любом случае помучаешься

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:0), который прошёл накануне, 12 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.



«Я очень доволен, мы не побеждали здесь 10 лет, так что здорово добыть такой результат. Гол стал подарком за наш прессинг. Мы оказывали давление правильным образом, и это провоцирует соперника на ошибки.



У нас была хорошая организация игры. Когда приезжаешь сюда играть против Томаса Тухеля, ты в любом случае помучаешься. Нереалистично думать, что сможешь вынести «Челси» на этом поле. Парни сыграли с потрясающей самоотдачей. Я очень счастлив», — приводит слова Артеты BBC.

Видеообзор матча «Челси» — «Арсенал»: