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«Астон Вилла» — «Эвертон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

«Астон Вилла» — «Эвертон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 13 мая, состоится матч «Астон Вилла» — «Эвертон». Перенесённая встреча 19-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Крейг Поусон.

Последняя встреча команд состоялась 1 мая. В 34-м туре чемпионата Англии «Эвертон» на своём поле уступил «Астон Вилле» — 1:2.

«Астон Вилла», набрав 48 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (55) располагается на девятой строчке, отставая от зоны еврокубков на 3 очка.

Промо матча «Астон Вилла» — «Эвертон»:

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