«Астон Вилла» — «Эвертон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 13 мая, состоится матч «Астон Вилла» — «Эвертон». Перенесённая встреча 19-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Крейг Поусон.



Последняя встреча команд состоялась 1 мая. В 34-м туре чемпионата Англии «Эвертон» на своём поле уступил «Астон Вилле» — 1:2.



«Астон Вилла», набрав 48 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (55) располагается на девятой строчке, отставая от зоны еврокубков на 3 очка.

Промо матча «Астон Вилла» — «Эвертон»: