Малиновский возглавил список ассистентов чемпионата Италии
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский совершил голевой пас в матче 36-го тура итальянской серии А против «Беневенто» (2:0).
Эта передача стала 11-й для футболиста в этом сезоне, позволив ему возглавить список ассистентов чемпионата Италии. Аналогичное количество результативных передач имеет нападающий «Интера» Ромелу Лукаку.
Следом в списке идут: Генрих Мхитарян («Рома»), Хуан Куадрадо («Ювентус»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Пётр Зелиньски («Наполи») — по 10 голевых передач.
Малиновский сыграл в 34 матчах сезона-2020/2021 итальянской Серии А. Он смог отличиться семь раз.
Напомним, что 28-летний полузащитник перешёл из бельгийского «Генка» в «Аталанту» летом 2019 года за € 12,5 млн.
Руслан Малиновский признан игроком месяца в «Аталанте» второй раз подряд
Рекомендуем вам
- 13 мая 2021
-
11:03
-
10:59
-
10:41
-
10:24
-
10:20
-
10:11
-
10:04
-
09:54
-
09:50
-
09:49
-
09:36
-
09:34
-
09:22
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:00
-
05:22
-
04:29
-
04:19
-
03:41
-
03:12
-
02:27
-
02:25
-
02:23
-
02:20
-
00:51
-
00:50
-
00:40
-
00:27
-
00:21
-
00:20
-
00:13
-
00:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам