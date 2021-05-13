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Малиновский возглавил список ассистентов чемпионата Италии

Малиновский возглавил список ассистентов чемпионата Италии
Футбол / Италия 0

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский совершил голевой пас в матче 36-го тура итальянской серии А против «Беневенто» (2:0).

Эта передача стала 11-й для футболиста в этом сезоне, позволив ему возглавить список ассистентов чемпионата Италии. Аналогичное количество результативных передач имеет нападающий «Интера» Ромелу Лукаку.

Следом в списке идут: Генрих Мхитарян («Рома»), Хуан Куадрадо («Ювентус»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Пётр Зелиньски («Наполи») — по 10 голевых передач.

Малиновский сыграл в 34 матчах сезона-2020/2021 итальянской Серии А. Он смог отличиться семь раз.

Напомним, что 28-летний полузащитник перешёл из бельгийского «Генка» в «Аталанту» летом 2019 года за € 12,5 млн.

Руслан Малиновский признан игроком месяца в «Аталанте» второй раз подряд
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