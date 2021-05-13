Матч Кубка Либертадорес в Колумбии был омрачён боевыми действиями рядом со стадионом

В матче четвёртого тура группового этапа Кубка Либертадорес колумбийский «Атлетико Хуниор» сыграл вничью с аргентинским «Ривер Плейт» со счётом 1:1.



Встреча проходила на стадионе «Ромелио Мартинес» в колумбийском городе Барранкилья и была омрачена проходящими рядом со стадионом боевыми действиями. В Колумбии продолжаются протесты против реформ и полицейского насилия.

Видео доступно в "твиттере" TNT Sports Argentina.

Полиция распространила слезоточивый газ, который смог проникнуть на стадион, после чего футболисты начали задыхаться. Во время игры на трансляции были слышны звуки стрельбы. Судейская бригада приняла решение продолжить встречу, что вызвало негодование со стороны гостей после игры. При этом «Ривер Плейт» смог отыграться на 92-й минуте встречи.

Колумбия и Аргентина примут Кубок Америки 2021 года. Финал запланирован на стадионе в Барранкилье.