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Юпамекано рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед»

Юпамекано рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано, который летом присоединится к «Баварии», поделился воспоминаниями о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед» в возрасте 17 лет.

Французский футболист был целью многих топ-клубов, однако прислушался к бывшему спортивному директору «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг» Ральфу Рангнику, который посоветовал ему перейти в австрийскую команду «Лиферинг», чтобы получать игровую практику.

«Я был совсем юным парнем и хотел как можно скорее подписать с ними контракт. Это же «Манчестер Юнайтед»! Но затем родители отвели меня в сторону и сказали: «Давай хорошенько подумаем об этом». Мы долго думали и в итоге решили, что лучшим вариантом для меня будет развивать карьеру поэтапно, шаг за шагом. Всё, о чем говорил Ральф, сбылось», — приводит слова Юпамекано The Athletic.

Ранее Юпамекано объяснил, почему решил перейти в «Баварию», несмотря на интерес английских клубов.

Видеообзор поражения «РБ Лейпциг» в матче с дортмундской «Боруссией»:

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