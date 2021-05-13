Юпамекано рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано, который летом присоединится к «Баварии», поделился воспоминаниями о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед» в возрасте 17 лет.



Французский футболист был целью многих топ-клубов, однако прислушался к бывшему спортивному директору «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг» Ральфу Рангнику, который посоветовал ему перейти в австрийскую команду «Лиферинг», чтобы получать игровую практику.



«Я был совсем юным парнем и хотел как можно скорее подписать с ними контракт. Это же «Манчестер Юнайтед»! Но затем родители отвели меня в сторону и сказали: «Давай хорошенько подумаем об этом». Мы долго думали и в итоге решили, что лучшим вариантом для меня будет развивать карьеру поэтапно, шаг за шагом. Всё, о чем говорил Ральф, сбылось», — приводит слова Юпамекано The Athletic.



Ранее Юпамекано объяснил, почему решил перейти в «Баварию», несмотря на интерес английских клубов.

Видеообзор поражения «РБ Лейпциг» в матче с дортмундской «Боруссией»: