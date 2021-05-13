Рабьо: «Ювентус» зол, потому что должен добиваться большего. Будем бороться до конца

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо после матча с «Сассуоло» (3:1) рассказал о концовке сезона в исполнении туринского клуба.



«Было важно обыграть «Сассуоло». Мы хотели победить «Милан», но провалились, хотя делали всё, что могли, отношение было правильным. Мы все злые, потому что «Ювентус» должен добиваться большего. Нам нужно выигрывать два оставшихся матча. Будем бороться до конца.



Это был трудный сезон для всех, я старался изо всех сил. Люди всегда ожидают большего, но думаю, что и в прошлом сезоне хорошо работал на команду», — цитирует Рабьо Football Italia со ссылкой на DAZN.



Напомним, в нынешнем сезоне итальянской Серии А «Ювентус» (72) занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на одно очко за два матча до окончания чемпионата.

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