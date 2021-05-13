«Он профессор, футбольный учёный». Юпамекано назвал главного тренера в своей карьере

Защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано, который летом присоединится к «Баварии», назвал бывшего главного тренера «быков» Ральфа Рангника ключевым наставником в своей карьере.



«Ральф был самым важным тренером для меня. Он профессор, футбольный учёный. Ему важно всё, он всегда поможет советом — как на тему футбола, так и просто насчёт ситуации из жизни. К Ральфу можно обратиться каждый день, и для тренера, управляющего составом из 25 футболистов, это неестественно. Никогда не забуду, что он сделал для меня. В моей карьере это ключевой человек. Я бесконечно ему благодарен», — приводит слова Юпамекано The Athletic.



Юпамекано выступает за «РБ Лейпциг» с 2017 года. В нынешнем сезоне 22-летний защитник провёл 27 матчей в немецкой Бундеслиге, забил один гол и получил шесть жёлтых карточек.

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