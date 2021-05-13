Агент Мартинеса: Лаутаро счастлив в «Интере», но мы хотим знать, какое будущее ждёт клуб

Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса Алехандро Каманьо прокомментировал информацию о будущем своего клиента.
«Не могу ничего обещать, сейчас делать прогнозы бесполезно: мы, как и другие, сначала хотим понять, какое будущее ждёт клуб. На данный момент я не встречался с руководством. Думаю, что увидимся, когда закончится чемпионат.
На данный момент любые контрактные переговоры — в режиме ожидания. Мы не разговариваем ни с одним клубом. Лаутаро — игрок «Интера», у него всё ещё действующий два года контракт. Он счастлив в Милане, только что выиграв скудетто в качестве одного из лидеров команды», — заявил Каманьо изданию La Gazzetta dello Sport.
Напомним, Мартинес перешёл в «Интер» из аргентинского «Расинга» в 2018 году за € 25 млн. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провёл 46 матчей во всех турнирах, забив 18 мячей и отдав девять голевых передач.
- 13 мая 2021
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