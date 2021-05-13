«Шериф» под руководством экс-капитана «Зенита» в 19-й раз стал чемпионом Молдавии

Тираспольский «Шериф» в очередной раз стал чемпионом Молдавии. Накануне, 12 мая, команда на своём поле разгромила «Милсами» со счётом 6:0 в матче 32-го тура национального первенства.



Теперь в активе «Шерифа» 89 очков. Отрыв от ближайшего преследователя, «Петрокуба», составляет 13 очков. В первую четвёрку также входят «Милсами» (64) и «Сфынтул Георге» (61).



Напомним, главным тренером «Шерифа» является Юрий Вернидуб, который в бытность футболистом защищал цвета санкт-петербургского «Зенита» и был капитаном сине-бело-голубых.



Этот чемпионский титул стал для «Шерифа» 19-м. Также команда дважды становилась серебряным призёром национальной лиги и один раз — бронзовым. Помимо этого, клуб 10 раз завоёвывал Кубок Молдавии и семь раз становился обладателем национального Суперкубка.