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АПЛ объявила о продлении контракта с телевещателями до 2025 года

АПЛ объявила о продлении контракта с телевещателями до 2025 года
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига объявила о продлении контракта с вещательными компаниями сроком на три года.

Права на трансляции снова были предоставлены Sky Sports, BT, Amazon и BBC без необходимости проведения тендерного процесса, сообщает официальный сайт АПЛ.

В соответствии с прошлой договорённостью Sky — владелец Sky News — и BT договорились в 2018 году заплатить $ 6,4 млрд за вещание матчей в прямом эфире в сезонах-2019/2020 и 2020/2021, ещё один транш заплатила Amazon Prime.

Новая сделка продлевает соглашение до конца сезона-2024/2025, с общей стоимостью около $ 7,1 млрд. В сделку также входит BBC, которая показывает самые яркие моменты дня.

Вдобавок АПЛ согласилась выделить $ 2,2 млрд всей футбольной «пирамиде» для поддержки сообщества и тех, кто особенно сильно пострадал от пандемии коронавируса.

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