Директор «Спартака» Фетисов первым ударил обидчика. Появилось новое видео избиения

Телеграм-канал Mash опубликовал новое видео конфликта с участием директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова.



В ролике видно, что сотрудник красно-белых, рядом с которым были его жена и сестра, попытался урегулировать конфликт между двумя мужчинами. В итоге Антон повздорил с одним из его участников и нанёс ему удар. Тот ответил серьёзнее, Фетисов упал на землю и потерял сознание.

Видео конфликта:

Напомним, инцидент произошёл 9 мая. После конфликта на выходе из ресторана Фетисов попал в реанимацию. У Антона была диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Сообщалось, что по факту избиения Фетисова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.



Нападавшим оказался 31-летний монтажник Жафяр Боровков, работающий в «Мосводоканале». Он был задержан и уже дал признательные показания.