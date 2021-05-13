Мама Роналду: постараюсь убедить Криштиану вернуться в «Спортинг»

Мать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Долорес Авейру сообщила, что поговорит с сыном о возвращении футболиста в португальский «Спортинг».
«Я поговорю с ним и постараюсь сделать всё возможное, чтобы убедить его вернуться в «Спортинг» в следующем году», — цитирует Авейру Football Italia со ссылкой на TVI24.
Криштиану Роналду начинал свою профессиональную карьеру в «Спортинге». С 1997 по 2002 год он находился в молодёжной системе клуба, а затем провёл один сезон в главной команде, прежде чем в 2003 году перейти в английский «Манчестер Юнайтед». За «Спортинг» Роналду провёл 31 матч, в которых отличился пять раз.
В настоящий момент португалец выступает в составе итальянского «Ювентуса». Контракт 36-летнего нападающего с клубом истекает летом 2022 года.
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