Майка Ричардс: Гари Невилл мне раньше не нравился

Бывший футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Майка Ричардс рассказал об отношении к экс-защитнику «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперту Гари Невиллу.
«Если честно, Гари Невилл мне раньше не нравился. Дело в противостоянии «Сити» и «Юнайтед». Но когда я стал работать с ним, то подумал: «Вообще-то он отличный парень». Однако играть против него — это было ужасно!
Некоторые вещи, которые он раньше говорил про Погба… Я не собирался с ним спорить, но хотелось прояснить ситуацию. Я знаю Погба и многое из того, что говорилось, было неправдой», — приводит слова Ричардса Mirror.
Ричардс — воспитанник «Манчестер Сити». За основную команду манкунианцев защитник выступал с 2005 по 2015 год. Майка также играл в «Фиорентине» и «Астон Вилле». Он завершил карьеру в 2019 году.
Фанат «Манчестер Сити» бросил бокал с пивом в Гари Невилла
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