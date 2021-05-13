Майка Ричардс: Гари Невилл мне раньше не нравился

Бывший футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Майка Ричардс рассказал об отношении к экс-защитнику «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперту Гари Невиллу.

«Если честно, Гари Невилл мне раньше не нравился. Дело в противостоянии «Сити» и «Юнайтед». Но когда я стал работать с ним, то подумал: «Вообще-то он отличный парень». Однако играть против него — это было ужасно!

Некоторые вещи, которые он раньше говорил про Погба… Я не собирался с ним спорить, но хотелось прояснить ситуацию. Я знаю Погба и многое из того, что говорилось, было неправдой», — приводит слова Ричардса Mirror.

Ричардс — воспитанник «Манчестер Сити». За основную команду манкунианцев защитник выступал с 2005 по 2015 год. Майка также играл в «Фиорентине» и «Астон Вилле». Он завершил карьеру в 2019 году.

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