Финал Лиги чемпионов — 2022 пройдёт в Санкт-Петербурге, несмотря на решение по Стамбулу

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на перенос предстоящего финала Лиги чемпионов из Стамбула в Порту.



«Перенос финала из Стамбула не повлияет на финал в Питере. Он состоится в следующем году, как и планировалось», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, власти Турции 3 мая отменили требование для прибывающих иностранцев предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Данное требование распространяется на граждан 16 государств, включая прибывающих из Великобритании, и вступает в силу с 15 мая. Однако Турция сама попала в «красную зону» стран, не пригодных для посещения по мнению правительства Великобритании: прибывшим из Турции на территорию Соединённого Королевства необходимо провести 10 дней карантина.



В финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Матч состоится 29 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Мигелем Матеу Лаосом.

Финал Лиги чемпионов перенесён в Порту