Мбаппе: если «Лилль» станет чемпионом, то это не он выиграет титул, а «ПСЖ» проиграет его

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился своим мнением о чемпионской гонке клуба с другим претендентом — «Лиллем».



«Если «ПСЖ» не сможет одержать победу в чемпионате, то это потому, что мы проиграли титул, а не они («Лилль». — Прим. «Чемпионата») выиграли его», — приводит слова Мбаппе после матча Кубка Франции с «Монпелье» beIN Sports.



Затем француз в официальном аккаунте в «Инстаграме» объяснил свои слова.



«Уважение. «Лилль» будет отличным чемпионом, если победит, но только мы несём ответственность за то, что потеряем титул, так как проиграли восемь игр», — написал Мбаппе.



После 36 матчей чемпионата Франции «Лилль» занимает первое место, набрав 79 очков. «Пари Сен-Жермен» (76) — на второй позиции. Своё последнее чемпионство «доги» завоевали в сезоне-2010/2011.

Мбаппе попал в предварительную заявку сборной Франции на Олимпийские игры