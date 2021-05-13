Мбаппе: если «Лилль» станет чемпионом, то это не он выиграет титул, а «ПСЖ» проиграет его

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился своим мнением о чемпионской гонке клуба с другим претендентом — «Лиллем».
«Если «ПСЖ» не сможет одержать победу в чемпионате, то это потому, что мы проиграли титул, а не они («Лилль». — Прим. «Чемпионата») выиграли его», — приводит слова Мбаппе после матча Кубка Франции с «Монпелье» beIN Sports.
Затем француз в официальном аккаунте в «Инстаграме» объяснил свои слова.
«Уважение. «Лилль» будет отличным чемпионом, если победит, но только мы несём ответственность за то, что потеряем титул, так как проиграли восемь игр», — написал Мбаппе.
После 36 матчей чемпионата Франции «Лилль» занимает первое место, набрав 79 очков. «Пари Сен-Жермен» (76) — на второй позиции. Своё последнее чемпионство «доги» завоевали в сезоне-2010/2011.
- 13 мая 2021
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