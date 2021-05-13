«Спасибо, что лишили меня финала». Неймар недоволен судьёй полуфинала Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар выразил недовольство решением судьи Жереми Пиньяра в полуфинальном матче Кубка Франции с «Монпелье».



Встреча прошла накануне, 12 мая. В концовке матча счёт был 2:2, и тренерский штаб парижан выпустил на поле Неймара на 86-й минуте. Бразилец в скором времени получил жёлтую карточку. «ПСЖ» по итогу одолел соперника в серии пенальти (6:5), один из которых реализовал Неймар. Из-за «горчичника» форвард не сыграет в финале.



«Я в игре всего пять минут, нарушаю правила, и судья без раздумий даёт мне жёлтую карточку… Спасибо, что лишили меня финала. Кажется, тут что-то личное», — написал Неймар в своём «инстаграме».



В финале Кубка Франции «ПСЖ» предстоит сыграть с победителем матча «Румийи Вальер» — «Монако», который состоится сегодня, 13 мая. Начало — в 22:15 мск.

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