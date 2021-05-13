Хави опроверг информацию о пункте в своём контракте, позволяющем уйти в «Барселону»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес отреагировал на информацию, что в его новом контракте с клубом присутствует пункт, позволяющий в любой момент уйти в «Барселону», легендой которой он является.



«Информация о пункте в моём контракте неправдива. Я подписал двухлетний контракт с «Аль-Саддом» и уважаю его», — приводятся слова Хави в «твиттере» катарского клуба.



«Аль-Садд» вместе с Хави стал чемпионом Катара сезона-2020/2021, пройдя всю дистанцию без поражений. Испанский тренер возглавляет команду с 2019 года. До этого он выступал за катарский клуб в качестве футболиста, покинув «Барселону» в 2015 году.



Напомним, Хави был связан с приходом в «Барселону» после увольнения из каталонского клуба Эрнесто Вальверде в январе 2020 года. В настоящее время также появлялась информация о возможном уходе нынешнего наставника сине-гранатовых Рональда Кумана, и в числе его потенциальных сменщиков числился Хави.

Хави продлил контракт с «Аль-Саддом»