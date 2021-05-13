Глушенков дисквалифицирован на два матча за удар Айртона в игре «Спартак» — «Химки»

Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба организации.
КДК рассмотрел события из матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Химки» (2:1). По итогам заседания было принято решение дисквалифицировать нападающего гостей Максима Глушенкова за удар ногой защитника красно-белых Лукаса Айртона. Срок дисквалификации составил два матча.
Напомним, Глушенков выступает за «Химки» на правах аренды, а права на него принадлежат «Спартаку». После матча комментатор Тимур Журавель выразил уверенность, что форвард получил красную карточку специально. При этом Максим открыл счёт во встрече на 27-й минуте, став автором единственного гола своей команды.
Видеообзор матча «Спартак» — «Химки»:
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