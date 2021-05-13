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«Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» планируют создать предсезонный товарищеский турнир

«Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» планируют создать предсезонный товарищеский турнир
Футбол / Англия 0

«Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» ведут переговоры о проведении предсезонного мини-турнира в Англии в качестве альтернативы традиционным летним соревнованиям.

Сообщается, что большая часть доходов от матчей, в которых сыграет «большая лондонская тройка», пойдёт на благотворительность. Клубы надеются, что данные меры помогут восстановить имидж после разрушительной для них попытки войти в Европейскую Суперлигу.

Как сообщает Daily Mail, переговоры находятся на продвинутой стадии, но растёт уверенность в том, что турнир сможет состояться.

Клубы английской Премьер-лиги обычно участвуют в предсезонных турнирах в других странах, но из-за коронавирусных протоколов соревнования могут не состояться из-за ограничений в передвижениях.

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