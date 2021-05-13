Избивший директора «Спартака» Фетисова получил один месяц домашнего ареста

Монтажник Жафяр Боровков, избивший директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова, получил месяц домашнего ареста в качестве меры пресечения. Об этом «Чемпионату» стало известно от источника, знакомого с ситуацией.



«Это временная мера. Скорее всего, в будущем срок будет увеличен», – добавил собеседник «Чемпионата».



Напомним, инцидент произошёл 9 мая. После конфликта на выходе из ресторана у Фетисова произошла драка с Боровковым, по итогам которой он попал в реанимацию. У Антона была диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Сообщалось, что по факту избиения Фетисова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Видео конфликта: