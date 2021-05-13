Джанлуиджи Буффон рассказал о своих планах на будущее

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о планах на будущее.



«Я хочу взять 20-25 дней, прежде чем решу вопрос о будущем. У меня есть предложения. Хочу понять, есть ли у меня мотивация и желание упорно трудиться, чтобы оставаться всё тем же Буффоном. Я всегда пытаюсь заразить энтузиазмом других, потому что воевать одному невозможно. Теперь же я надеюсь, что кто-то другой сможет убедить меня в своих планах. Иначе, я просто завершу карьеру.



Это был очень хороший второй отрезок в «Ювентусе». Принятие того, что в 41 год я стану вторым выбором, является полной демонстрацией моего уважения к клубу. Я всегда поддерживал команду, люблю «Ювентус» и всех своих товарищей по команде.



Это был мой экзамен, чтобы показать, что я могу дать как личность. Время от времени вы должны сами создавать стимулы.



Я всегда так поступал, иначе у меня не было бы мотивации продолжать играть. Ребята доверяют мне, и в конце концов я хотел проверить себя, потому что никогда не был запасным», — цитирует Буффона Goal со ссылкой на DAZN.



Напомним, 43-летний вратарь объявил об уходе из «Ювентуса» в конце сезона.

Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне». Стороны уже провели переговоры