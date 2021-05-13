Матч «Ахмат» — «Спартак» обслужит Кукуян, на игре «Локомотива» будет работать Безбородов

Российский футбольный союз опубликовал имена арбитров, которым предстоит работать на матчах заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Ростов» — «Краснодар»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Николай Богач; инспектор — Николай Иванов.
«Ахмат» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Игорь Панин; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Динамо» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Сергей Мацюра.
«Локомотив» — «Урал»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Андрей Веретешкин; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Французов.
«Тамбов» — «Зенит»: судья — Антон Фролов; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Юнус Кошко; инспектор — Сергей Зуев.
«Рубин» — «Ротор»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Александр Гончар.
«Уфа» — «Арсенал»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ширяев; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Александр Гвардис.
«Химки» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачёв, Андрей Болотенков; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Игорь Синер.
- 13 мая 2021
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