Зидан почти наверняка покинет пост главного тренера «Реала» по окончании сезона

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан почти наверняка покинет команду по окончании сезона, независимо от результатов в испанской Примере.



Как сообщает издание Daily Mail, француз не чувствует поддержку от президента клуба Флорентино Переса. Совету директоров будет сложно убедить тренера остаться у руля команды. Сообщается, что Зидан является главным претендентом на пост главного тренера «Ювентуса» в случае увольнения Андреа Пирло.



Среди потенциальных кандидатов на смену французу называется Массимилиано Аллегри, последним местом работы которого является «Юве».



Напомним, сегодня, 13 мая, «Реал» сыграет с «Гранадой» в рамках 36-го тура испанской Примеры. Начало встречи в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В нынешнем сезоне «Реал» (75) занимает третье место, отставая от «Барселоны» на одно очко и имея матч в запасе.

Зидан: не думаю о будущем — только о ближайших играх и победе в чемпионате