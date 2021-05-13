Сергей Семак вновь выступил против лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вновь высказался против лимита на легионеров, действующего в Российской Премьер-Лиге.
«Я противник лимита как тренер. Для того чтобы добиваться целей в Европе, нужно быть в равных условиях с теми командами и соперниками, с которыми мы играем. Естественно, если имеешь в конкурентах тот же «Лацио», у которого состав в два раза сильнее, играть в Европе сложно.
«Зенит», как и каждая наша команда, играющая в Европе, ведёт борьбу за сильных российских игроков уровня сборной для того, чтобы был запас прочности. Что касается новых условий лимита, каких-то сверхзадач не стояло, у нас не так много было иностранцев к моменту завершения прошлого сезона. Сейчас только Эмануэль Маммана в аренде в «Сочи» до конца сезона. С остальными легионерами мы изначально вписывались», — приводятся слова Семака на сайте журнала GQ Russia.
- 13 мая 2021
-
17:04
-
17:00
-
16:58
-
16:54
-
16:38
-
16:18
-
16:14
-
16:09
-
16:06
-
16:05
-
16:02
-
15:45
-
15:39
-
15:34
-
15:25
-
15:24
-
15:20
-
15:03
-
14:51
-
14:50
-
14:40
-
14:32
-
14:23
-
13:56
-
13:53
-
13:41
-
13:36
-
13:35
-
13:14
-
13:10
-
12:47
-
12:35
-
12:17
-
11:58
-
11:57