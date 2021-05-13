Сергей Семак вновь выступил против лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вновь высказался против лимита на легионеров, действующего в Российской Премьер-Лиге.



«Я противник лимита как тренер. Для того чтобы добиваться целей в Европе, нужно быть в равных условиях с теми командами и соперниками, с которыми мы играем. Естественно, если имеешь в конкурентах тот же «Лацио», у которого состав в два раза сильнее, играть в Европе сложно.



«Зенит», как и каждая наша команда, играющая в Европе, ведёт борьбу за сильных российских игроков уровня сборной для того, чтобы был запас прочности. Что касается новых условий лимита, каких-то сверхзадач не стояло, у нас не так много было иностранцев к моменту завершения прошлого сезона. Сейчас только Эмануэль Маммана в аренде в «Сочи» до конца сезона. С остальными легионерами мы изначально вписывались», — приводятся слова Семака на сайте журнала GQ Russia.

Сергей Семак: у «Зенита» нет большого превосходства над каким-либо из клубов