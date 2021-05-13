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Избивший директора «Спартака» будет находиться под домашним арестом до 10 июля

Избивший директора «Спартака» будет находиться под домашним арестом до 10 июля
Футбол / РПЛ 0

Пресс-секретарь Перовского районного суда Татьяна Павлюк сообщила о мере пресечения для монтажника Жафара Боровкова, нанёсшего тяжёлые травмы директору «Спартака» по связям с общественностью Антону Фетисову.

«Постановлением Перовского районного суда г. Москвы от 13.05.2021 г. в удовлетворении ходатайства следователя СО Отдела МВД России по району Новокосино г. Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Боровкова Ж.А. — отказано. Избрана в отношении Боровкова Ж.А. мера пресечения в виде домашнего ареста до 10 июля», — сказала Павлюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, ранее сообщалось о мере пресечения в виде одного месяца домашнего ареста для Боровкова.

Избивший директора «Спартака» Фетисова получил один месяц домашнего ареста
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