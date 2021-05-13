«Он делает лучше даже журналистов, с которыми общается». Юпамекано — о Нагельсмане

Защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано, переходящий летом в «Баварию», рассказал о Юлиане Нагельсмане, который проследует по этому же маршруту.
«Я понятия не имел, что он тоже перейдёт в «Баварию». Забавно, что так получилось. Юлиан – невероятный тренер. Он будет показывать вам видео каждый день, чтобы помочь развиваться.
Он не просто говорит, что вы сделали не так, а даёт конкретные советы, как стать лучше. Он выводит игроков на новый уровень. Благодаря Юлиану я значительно улучшил игру в плане начала атаки через пас, он посоветовал мне использовать свой дриблинг, как создавать пространство для продвижения вперёд.
Возможно, он делает лучше даже журналистов, с которыми общается.
Я редко видел людей с подобным менталитетом победителя. Он не знает слова «проигрыш». Нагельсман передал нам эту философию», — рассказал Юпамекано в интервью The Athletic.
Юпамекано выступает за «РБ Лейпциг» с 2017 года. В нынешнем сезоне 22-летний защитник провёл 27 матчей в немецкой Бундеслиге, забил один гол и получил шесть жёлтых карточек.
- 13 мая 2021
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