Семак — о возможном уходе Азмуна: интерес из Европы — шаг вперёд для любого игрока из РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался на тему возможных продаж футболистов санкт-петербургского клуба по окончании сезона-2020/2021. В частности, у наставника сине-бело-голубых спросили об интересе со стороны европейских клубов к нападающему Сердару Азмуну.

«Удерживать или отпустить Азмуна? На сегодняшний день никаких серьёзных предложений ни по одному игроку «Зенита» нет. Возможно, появятся чуть позже. Самое важное – желание самого игрока, он должен хотеть играть за клуб. Удерживать никого насильно не надо. Если желание есть, надо строить дальнейшие планы.

Конечно, интерес европейского клуба – шаг вперёд для любого футболиста из чемпионата России. Препятствовать этому не нужно. Вопрос в том, чтобы условия, по которым игрок переходит, были взаимовыгодны для клуба и игрока», — приводятся слова Семака на сайте журнала GQ Russia.