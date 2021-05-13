Гвардиола: лучший момент празднования чемпионства — когда приехала пицца

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о лучшем моменте в праздновании командой победы в чемпионате Англии.



«Все вместе мы оказались в нашем «пузыре», чтобы быть в безопасности. Мы немного выпили, потанцевали, пообнимались, а в 23:30 приехала пицца – это был лучший момент вечера.



В Англии вечеринки – просто алкоголь, без присутствия еды, я не знаю, почему так. Поэтому, когда прибыла пицца, это стало лучшим моментом для меня», — рассказал Гвардиола на пресс-конференции.



Напомним, Гвардиола пришёл в «Манчестер Сити» в 2016 году. За это время вместе с клубом испанский специалист выиграл три чемпионата Англии, Кубок Англии, 3 Кубка Футбольной лиги и два Суперкубка Англии.



«Манчестер Сити» сыграет в своём первом в истории финале Лиги чемпионов против «Челси» 29 мая в Порту.

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