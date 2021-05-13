«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15 мск

Сегодня, 13 мая, в перенесённом матче 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, начало – в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный судья – Дэвид Кут.



«Манчестер Юнайтед» в 35 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (57) провёл 34 встречи и занимает шестую строчку на настоящий момент.



Напомним, встреча между командами должна была состояться 2 мая, но из-за протестов болельщиков «Манчестер Юнайтед» перенесена на 13 мая.



В первом круге турнира «Ливерпуль» принимал манкунианцев на своём поле. Встреча завершилась ничьей со счётом 0:0.