Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории «Лацио». На его счету уже 150 голов

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле отметился голом в матче 36-го тура итальянской Серии А с «Пармой» (1:0). Этот забитый мяч стал для форварда 150-м в футболке римского клуба.
Таким образом, Иммобиле вышел на первое место в списке бомбардиров «Лацио» за всю историю существования клуба. Благодаря недавнему голу Чиро превзошёл Сильвио Пиолу, на счету которого 149 голов в составе «орлят». Третье место в списке бомбардиров «Лацио» занимает Джузеппе Синьори (127).
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Иммобиле сыграл 33 матча, забил 20 голов и отдал семь результативных передач. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА Чиро принял участие в пяти встречах, забил пять голов и отдал одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 45 млн.
- 13 мая 2021
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