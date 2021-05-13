Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рюмийи-Вальер» — «Монако». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Гранада» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

«Гранада» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск
Футбол / Испания 0

Сегодня, 13 мая, в матче 36-го тура испанской Примеры «Гранада» примет мадридский «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Гранада» — «Реал».

Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Хесус Хиль Мансано. Ассистенты — Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери — Эктор Родригес Карпальо.

Мадридский «Реал», набрав в 35 матчах 75 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В случае победы «Королевский клуб» поднимется на вторую строчку, сместив с неё «Барселону» (76). Лидирует в Примере мадридский «Атлетико», в активе которого 80 очков.

Диего Симеоне объяснил, почему не будет смотреть матч «Реала»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021