«Гранада» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск
Сегодня, 13 мая, в матче 36-го тура испанской Примеры «Гранада» примет мадридский «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Гранада» — «Реал».
Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Хесус Хиль Мансано. Ассистенты — Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери — Эктор Родригес Карпальо.
Мадридский «Реал», набрав в 35 матчах 75 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В случае победы «Королевский клуб» поднимется на вторую строчку, сместив с неё «Барселону» (76). Лидирует в Примере мадридский «Атлетико», в активе которого 80 очков.
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