Роджерс: в ближайшую субботу мы можем написать свою собственную историю

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от финального матча Кубка Англии с «Челси».



«Конечно, я хотел бы, чтобы мы победили. Это важно для игроков, это важно для наших болельщиков и это важно для владельца клуба и его семьи. Было бы по-настоящему особенным победить в субботу.



Финал Кубка Англии — это действительно особенный матч, и я его жду с нетерпением. Мы все выросли на этом турнире, наблюдали за подготовкой команд к этому матчу. Впервые за более чем 50 лет вывести «Лестер» в финал — настоящая привилегия.



В субботу мы можем создать невероятное наследие и написать свою собственную историю. Надеюсь, что мы сможем это сделать», — приводит слова Роджерса Sky Sports.

Подопечные Брендана Роджерса в финале встретятся с «Челси». Финальный матч Кубка Англии запланирован на 15 мая.



«Лисы» ни разу не выигрывали Кубок Англии и только четырежды доходили до финала турнира. Последний раз, до сегодняшнего дня, это произошло в 1969 году.