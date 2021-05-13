Роджерс: в ближайшую субботу мы можем написать свою собственную историю

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от финального матча Кубка Англии с «Челси».
«Конечно, я хотел бы, чтобы мы победили. Это важно для игроков, это важно для наших болельщиков и это важно для владельца клуба и его семьи. Было бы по-настоящему особенным победить в субботу.
Финал Кубка Англии — это действительно особенный матч, и я его жду с нетерпением. Мы все выросли на этом турнире, наблюдали за подготовкой команд к этому матчу. Впервые за более чем 50 лет вывести «Лестер» в финал — настоящая привилегия.
В субботу мы можем создать невероятное наследие и написать свою собственную историю. Надеюсь, что мы сможем это сделать», — приводит слова Роджерса Sky Sports.
Подопечные Брендана Роджерса в финале встретятся с «Челси». Финальный матч Кубка Англии запланирован на 15 мая.
«Лисы» ни разу не выигрывали Кубок Англии и только четырежды доходили до финала турнира. Последний раз, до сегодняшнего дня, это произошло в 1969 году.
- 13 мая 2021
-
21:44
-
21:33
-
21:28
-
21:25
-
21:24
-
21:09
-
21:05
-
20:59
-
20:42
-
20:16
-
20:16
-
20:15
-
20:01
-
19:51
-
19:37
-
18:59
-
18:54
-
18:45
-
18:34
-
18:24
-
18:14
-
17:57
-
17:53
-
17:44
-
17:44
-
17:27
-
17:26
-
17:17
-
17:04
-
17:00
-
16:58
-
16:54
-
16:38
-
16:18
-
16:14