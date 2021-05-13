Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рюмийи-Вальер» — «Монако». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роджерс: в ближайшую субботу мы можем написать свою собственную историю

Роджерс: в ближайшую субботу мы можем написать свою собственную историю
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от финального матча Кубка Англии с «Челси».

«Конечно, я хотел бы, чтобы мы победили. Это важно для игроков, это важно для наших болельщиков и это важно для владельца клуба и его семьи. Было бы по-настоящему особенным победить в субботу.

Финал Кубка Англии — это действительно особенный матч, и я его жду с нетерпением. Мы все выросли на этом турнире, наблюдали за подготовкой команд к этому матчу. Впервые за более чем 50 лет вывести «Лестер» в финал — настоящая привилегия.

В субботу мы можем создать невероятное наследие и написать свою собственную историю. Надеюсь, что мы сможем это сделать», — приводит слова Роджерса Sky Sports.

Подопечные Брендана Роджерса в финале встретятся с «Челси». Финальный матч Кубка Англии запланирован на 15 мая.

«Лисы» ни разу не выигрывали Кубок Англии и только четырежды доходили до финала турнира. Последний раз, до сегодняшнего дня, это произошло в 1969 году.

«Тоттенхэм», «Лестер» и «Ювентус» интересуются тренером «Лацио» Симоне Индзаги
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021