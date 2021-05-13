Защитник «Арсенала» Холдинг: мы серьёзно задолжали болельщикам после такого сезона

Защитник лондонского «Арсенала» Роб Холдинг поделился мнением о нынешнем сезоне.



«Последние 20 минут матча с «Челси» нам пришлось сесть в глухую оборону — все игроки соперника бросились вперёд. Даже защитник Курт Зума ближе к концу встречи пришёл на позицию центрфорварда. Мы должны были как-то противостоять этому и, честно говоря, вся наша команда, включая пятёрку защитников, защищалась очень хорошо.

Мы серьёзно задолжали болельщикам после такого сезона. Мы не раз их подвели, так что если нам удастся набрать ещё некоторое количество очков, добыть ещё несколько побед, то мы дадим им надежду на новый сезон», – приводит слова Холдинга официальный сайт «канониров».

«Арсенал» в 36 матчах набрал 55 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» отстают от пятого места (дающего право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне) на три очка, однако у всех команд, располагающихся на местах с пятого по седьмое, есть хотя бы один матч в запасе.