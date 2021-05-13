Де Дзерби хочет взять с собой в «Шахтёр» нескольких игроков «Сассуоло»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, который близок к назначению на пост главного тренера донецкого «Шахтёра», может взять с собой на Украину нескольких игроков из итальянского клуба, информирует Tuttomercatoweb.
По данным источника, «Шахтёр» гарантировал Де Дзерби, что сможет подписать нужных наставнику футболистов «Сассуоло». Специалист хочет взять с собой на Украину двух игроков чёрно-зелёных. Один из них — центральный защитник Марлон.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби покинет клуб по окончании сезона и возглавит «Шахтёр». Заместитель директора по футболу донецкого клуба Карло Николини в последнее время активно контактировал с Де Дзерби, что послужило ускорению переговорного процесса. «Шахтёр» убедил тренера в привлекательности проекта.
Контракт со специалистом будет заключён на три года, зарплата составит около € 2 млн. С переходом Де Дзерби также связывают возможные трансферы игроков «Сассуоло» в украинский клуб – полузащитников Жереми Бога и Филипа Джуричича.
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