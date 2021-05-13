Игрок «Интера» Хакими — о матче с «Юве»: мы должны доказать, что являемся чемпионами

15 мая состоится матч «Ювентус» — «Интер» в рамках 37-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало запланировано на 19:00 мск. Полузащитник миланского клуба Ашраф Хакими рассказал о мотивации команды.



«Мы должны сыграть на том уровне, на котором играли на протяжении всего сезона. «Интер» должен доказать, что действительно является чемпионом Италии. Матч с «Ювентусом» будет важен для фанатов, они ждут победы от нас», — приводит слова Хакими Football Italia.



«Интер» прервал гегемонию туринского «Ювентуса» на внутренней итальянской арене. «Старая синьора» завоёвывала золотые медали в девяти предыдущих сезонах. В 2011 году чемпионом Италии стал «Милан», с тех пор «Ювентус» захватил тотальное лидерство в Серии А и лишь в сезоне-2020/2021 был свергнут с трона «Интером» — командой своего бывшего тренера Антонио Конте.

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