«Астон Вилла» второй раз за две недели отобрала очки у «Эвертона»
В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоялся перенесённый матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Эвертон». Встреча завершилась вничью — 0:0.
«Эвертон», в 35 матчах набрав 56 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (49) располагается на 11-м месте.
Матч должен был состояться ещё 17 января, однако из-за вспышки коронавируса у игроков бирмингемцев АПЛ приняла решение перенести его.
Последняя встреча команд состоялась 1 мая. В 34-м туре чемпионата Англии «Эвертон» на своём поле уступил «Астон Вилле» — 1:2.
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