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«Астон Вилла» второй раз за две недели отобрала очки у «Эвертона»

«Астон Вилла» второй раз за две недели отобрала очки у «Эвертона»
Футбол / Англия 0

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоялся перенесённый матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Эвертон». Встреча завершилась вничью — 0:0.

«Эвертон», в 35 матчах набрав 56 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (49) располагается на 11-м месте.

Матч должен был состояться ещё 17 января, однако из-за вспышки коронавируса у игроков бирмингемцев АПЛ приняла решение перенести его.

Последняя встреча команд состоялась 1 мая. В 34-м туре чемпионата Англии «Эвертон» на своём поле уступил «Астон Вилле» — 1:2.

Англия - Премьер-лига. 19-й тур
13 мая 2021, четверг. 20:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 0
Эвертон
Ливерпуль
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