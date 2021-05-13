«Локомотив» поблагодарил организаторов финала Кубка России

В финальном матче Кубка России «Локомотив» встречался с «Крыльями Советов». Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой железнодорожников со счётом 3:1. Пресс-служба московского клуба поблагодарила организаторов финала турнира.
«ФК «Локомотив» выражает искренние слова благодарности Российскому футбольному союзу и его сотрудникам, проявившим высокий уровень профессионализма и продемонстрировавшим яркое творческое начало при организации матча, послематчевой церемонии награждения и программы мероприятий для болельщиков. Нельзя не отметить тёплое гостеприимство, проявленное правительством Нижегородской области и лично губернатором Глебом Сергеевичем Никитиным, а также оценить профессионализм ГУ МВД России по Нижегородской области. Действия органов правопорядка, обеспечившие болельщикам и любителям футбола комфортные условия для посещения матча, могут служить примером при проведении значимых спортивных мероприятий.
Общие усилия всех заинтересованных сторон привели к тому, что финал Кубка России сезона-2020/2021 останется в памяти всех посетивших его болельщиков как запоминающееся зрелище, подарившее массу ярких эмоций. Футбол – это праздник!» — сказано в заявлении на официальном сайте «Локомотива».
- 13 мая 2021
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