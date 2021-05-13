«ПСЖ» работает над подписанием Серхио Рамоса, чтобы удержать Неймара

«ПСЖ» планирует подписать защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса, чтобы удержать нападающего Неймара в клубе, сообщает AS.



Контракт Рамоса с «Реалом» истекает через полтора месяца, а защитник до сих пор не принял окончательного решения о своём будущем. По информации источника, испанского защитника не устраивают условия нового соглашения с мадридским клубом. Рамос хочет более продолжительный контракт без понижения заработной платы. Одним из вариантов продолжения карьеры для защитника является «ПСЖ». Парижский клуб ищет варианты усиления состава, чтобы сохранить лидера Неймара.



Бразильский игрок готов остаться в парижской команде, если ряд его требований будет выполнен. Среди них повышенная зарплата и подписание новых футболистов. Руководство «ПСЖ» согласилось гарантировать высокую зарплату бразильцу, а также работать над подписанием игроков. Между Рамосом и Неймаром установились дружеские отношения со времён совместной работы с брендом спортивной одежды Nike.

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