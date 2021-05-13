Буффон отреагировал на интерес со стороны бразильского «Фламенго»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который станет свободным агентом по окончании сезона, отреагировал на интерес со стороны бразильского «Фламенго».

«Мне звонили из «Фламенго», но, думаю, я хочу остаться поближе к дому. Не скажу, что существует какой-либо секрет в том, чтобы играть до 43 лет. Думаю, всё зависит от характера, тела и, разумеется, удачи — она, правда, важна», — сказал Буффон в эфире радиостанции TNT, его цитирует Football Italia.

Ранее Буффон объявил, что покинет «Ювентус» по окончании текущего сезона.

Напомним, Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из итальянской «Пармы» за € 52,8 млн. Через 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, Буффон вернулся в Турин. В общей сложности Джанлуиджи провёл за «Ювентус» 683 матча, 322 из которых — на ноль.