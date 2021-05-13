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Буффон отреагировал на интерес со стороны бразильского «Фламенго»

Буффон отреагировал на интерес со стороны бразильского «Фламенго»
Футбол / Италия 0

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который станет свободным агентом по окончании сезона, отреагировал на интерес со стороны бразильского «Фламенго».

«Мне звонили из «Фламенго», но, думаю, я хочу остаться поближе к дому. Не скажу, что существует какой-либо секрет в том, чтобы играть до 43 лет. Думаю, всё зависит от характера, тела и, разумеется, удачи — она, правда, важна», — сказал Буффон в эфире радиостанции TNT, его цитирует Football Italia.

Ранее Буффон объявил, что покинет «Ювентус» по окончании текущего сезона.

Напомним, Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из итальянской «Пармы» за € 52,8 млн. Через 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, Буффон вернулся в Турин. В общей сложности Джанлуиджи провёл за «Ювентус» 683 матча, 322 из которых — на ноль.

Джанлуиджи Буффон рассказал о своих планах на будущее
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