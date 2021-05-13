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«МЮ» — «Ливерпуль»: Фирмино в концовке второго тайма вывел гостей вперёд

«МЮ» — «Ливерпуль»: Фирмино в концовке второго тайма вывел гостей вперёд
Футбол / Англия 0

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит перенесённый матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». После первого тайма счёт 2:1 в пользу гостей.

На третьей добавленной к первому тайму минуте навес защитника мерсисайдцев Трента Александера-Арнольда со штрафного пришёл на голову нападающему Роберто Фирмино, который с края вратарской вколотил мяч в верхний угол ворот Дина Хендерсона.

Видео гола Роберто Фирмино

Это седьмой гол 29-летнего бразильца в нынешнем розыгрыше АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» в 35 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (57) провёл 34 встречи и занимает шестую строчку на настоящий момент.

В первом круге турнира команды сыграли вничью — 0:0.

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