«МЮ» — «Ливерпуль»: Фирмино в концовке второго тайма вывел гостей вперёд

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит перенесённый матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». После первого тайма счёт 2:1 в пользу гостей.



На третьей добавленной к первому тайму минуте навес защитника мерсисайдцев Трента Александера-Арнольда со штрафного пришёл на голову нападающему Роберто Фирмино, который с края вратарской вколотил мяч в верхний угол ворот Дина Хендерсона.

Видео гола Роберто Фирмино

Это седьмой гол 29-летнего бразильца в нынешнем розыгрыше АПЛ.



«Манчестер Юнайтед» в 35 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (57) провёл 34 встречи и занимает шестую строчку на настоящий момент.



В первом круге турнира команды сыграли вничью — 0:0.