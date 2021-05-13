Лесовой прокомментировал возможный трансфер Бакаева в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой прокомментировал возможный переход в команду полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.



«С ним пока не общался на эту тему, но считаю Зелимхана очень сильным футболистом. Он может и ударить, и обыграть. Он усилит нашу команду, а там уже не мне решать, — приводит слова Лесового Матч ТВ.



Действующий контракт 24-летнего Бакаева с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 6 млн. В текущем сезоне Бакаев провёл 23 матча в РПЛ, забил один мяч и отдал шесть голевых передач.



«Динамо» занимает седьмую строчку в таблице, набрав 47 очков в 29 встречах. «Спартак» — на втором месте, набрав 56 очков. Санкт-петербургский «Зенит» (61), занимающий первое место, досрочно оформил чемпионство в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Динамо»