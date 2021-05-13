«Ливерпуль» почтил память 7-летнего футболиста, убитого молнией прямо на поле. Видео

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит перенесённый матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». После первого тайма счёт 2:1 в пользу гостей.
Перед началом матча футболисты «Ливерпуля» отдали дань памяти 7-летнему футболисту, который трагически погиб после удара молнии, надев на разминке специальные футболки.
«Ты никогда не будешь один, Джордан Бэнкс. Джордан, прозванный тренерами «мини-Милнером», был блестящей личностью и страстным футболистом. Сегодня мы все мысленно с его близкими», — написали мерсисайдцы в своём «твиттере».
Фотографию можно увидеть на странице «Ливерпуля» в "Твиттере".
Джордан Бэнкс умер после того, как был поражён молнией прямо на футбольном поле, играя за юниорский футбольный клуб «Клифтон Рейнджерс».
Видео трогательной акции футболистов «Ливерпуля» в память Джордана Бэнкса
Ранее Джордан собрал 2500 фунтов стерлингов (около € 3 тыс.), пробежав 30 миль (48 км) за 10 дней, для психиатрических служб в честь своего дяди, который покончил с собой в 2018 году.
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