«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в гостевом матче английской Премьер-лиги

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся перенесённый матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 4:2.



Начало голевой феерии было положено на 10-й минуте — полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш из пределов штрафной внешней стороной стопы пробил в дальний угол — мяч рикошетом от ноги защитника гостей Натаниела Филлипса оказался в воротах. Сначала АПЛ посчитала, что это автогол, но затем пересмотрела своё решение и записала мяч на имя Фернандеша.

Видео гола Бруну Фернандеша

Мерсисайдцы сравняли счёт на 34-й минуте — нападающий Диогу Жота, находясь спиной к воротам, подставил пятку под удар всё того же Филлипса и с близкого расстояния переправил мяч в сетку.

Видео гола Диогу Жоты

На третьей добавленной к первому тайму минуте навес защитника мерсисайдцев Трента Александера-Арнольда со штрафного пришёл на голову нападающего Роберто Фирмино, который с края вратарской вколотил мяч в верхний угол ворот Дина Хендерсона.

Видео первого гола Роберто Фирмино в матче

На 47-й минуте первым на отскок от вратаря «МЮ» среагировал Роберто Фирмино и из пределов штрафной переправил мяч в ворота, оформив дубль.

Видео второго гола Роберто Фирмино в ворота Дина Хендерсона

На 68-й минуте нападающий манкунианцев Эдинсон Кавани вертикальным пасом вывел Маркуса Рашфорда практически на тет-а-тет с вратарём красных Алисоном Бекером — Маркус вошёл в штрафную и неотразимо пробил низом в дальний угол.

Видео гола Маркуса Рашфорда

Окончательный счёт на 90-й минуте установил нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах, уверенно реализовав выход один на один.

Видео гола Мохамеда Салаха

«Манчестер Юнайтед» в 36 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (60) — поднялся на пятое место. У подопечных Юргена Клоппа один матч в запасе.