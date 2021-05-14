«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в гостевом матче английской Премьер-лиги

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся перенесённый матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 4:2.
Начало голевой феерии было положено на 10-й минуте — полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш из пределов штрафной внешней стороной стопы пробил в дальний угол — мяч рикошетом от ноги защитника гостей Натаниела Филлипса оказался в воротах. Сначала АПЛ посчитала, что это автогол, но затем пересмотрела своё решение и записала мяч на имя Фернандеша.
Мерсисайдцы сравняли счёт на 34-й минуте — нападающий Диогу Жота, находясь спиной к воротам, подставил пятку под удар всё того же Филлипса и с близкого расстояния переправил мяч в сетку.
На третьей добавленной к первому тайму минуте навес защитника мерсисайдцев Трента Александера-Арнольда со штрафного пришёл на голову нападающего Роберто Фирмино, который с края вратарской вколотил мяч в верхний угол ворот Дина Хендерсона.
Видео первого гола Роберто Фирмино в матче
На 47-й минуте первым на отскок от вратаря «МЮ» среагировал Роберто Фирмино и из пределов штрафной переправил мяч в ворота, оформив дубль.
Видео второго гола Роберто Фирмино в ворота Дина Хендерсона
На 68-й минуте нападающий манкунианцев Эдинсон Кавани вертикальным пасом вывел Маркуса Рашфорда практически на тет-а-тет с вратарём красных Алисоном Бекером — Маркус вошёл в штрафную и неотразимо пробил низом в дальний угол.
Окончательный счёт на 90-й минуте установил нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах, уверенно реализовав выход один на один.
«Манчестер Юнайтед» в 36 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (60) — поднялся на пятое место. У подопечных Юргена Клоппа один матч в запасе.
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