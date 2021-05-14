«Монако» с Головиным вышел в финал Кубка Франции, разгромив клуб из четвёртого дивизиона

В полуфинальном матче Кубка Франции сезона-2020/2021 представитель четвёртого дивизиона страны, клуб «Румийи Вальер», принимал на своём поле «Монако». Встреча проходила на стадионе «Парк де Спортс» (Анси, Франция) и завершилась со счётом 1:5. Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле на 71-й минуте.

Счёт в матче достаточно неожиданно открыли хозяева, которые считались явным аутсайдером в этой паре. На 20-й минуте гол забил Алексис Пегё. Однако ликование «Румийи Вальер» продлилось недолго. Уже на 27-й минуте «Монако» сравнял счёт благодаря автоголу Артура Бозона. Позже своим голом отметился вингер монегасков Орельен Чуаэми, ассистировал ему Сеск Фабрегас. Во втором тайме ещё один мяч забил нападающий гостей Виссам Бен-Йеддер, а в роли ассистента вновь выступил Фабрегас. На 78-й минуте забил и сам испанец, доведя дело до разгрома. А точку в матче на 82-й минуте своим голом поставил Александр Головин. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Монако».

В финале Кубка Франции, который состоится 19 мая, «Монако» предстоит встретиться с «Пари Сен-Жермен».