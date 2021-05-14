«Пришёл и всё выиграл!» Сёмин — об успехах Луческу в киевском «Динамо»

Сегодня, 13 мая, в финальном матче Кубка Украины по футболу киевское «Динамо» встретилось с луганской «Зарёй». Встреча состоялась на нейтральном стадионе «Городской» в Тернополе (Украина) и завершилась со счётом 1:0 после экстра-таймов. Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал успехи Мирчи Луческу во главе киевского клуба.
«Динамо» Киев — чемпионы и обладатели Кубка! Поздравляю! Мирча Луческу пришёл и всё выиграл! Пример победного спортивного долголетия», — написал Сёмин в своём «инстаграме».
«Динамо» досрочно выиграло текущий чемпионат после разгромной победы над командой «Ингулец» в матче 23-го тура. Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 5:0.
Последний раз «Динамо» выигрывало чемпионат Украины в сезоне-2015/2016. Это шестнадцатый трофей в истории клуба.
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