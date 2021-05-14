Юрген Клопп одержал первую победу на «Олд Траффорд»

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся перенесённый матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 4:2.



Юрген Клопп одержал первую победу на стадионе «Олд Траффорд». До этого за шесть матчей в качестве главного тренера «Ливерпуля» его команда четырежды сыграла вничью и дважды потерпела поражение.



Юрген Клопп возглавил мерсисайдцев 8 октября 2015 года. В сезоне-2018/2019 его подопечные стали победителями Лиги чемпионов, а в сезоне-2019/2020 «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.

Видео победного гола «Ливерпуля» в матче с «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» в 36 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (60) — поднялся на пятое место. У подопечных Юргена Клоппа один матч в запасе.