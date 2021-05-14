Месси занялся поиском дома в Париже

Авторитетное парижское агентство люксовой недвижимости занялось поиском дома для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и его семьи, информирует Le10Sport.

Риелторы уже предложили аргентинцу несколько вариантов домов, но ни один из них не устроил футболиста.

Ранее СМИ сообщали, что «ПСЖ» предложил Месси трёхлетний контракт, от которого он не сможет отказаться.

В текущем сезоне Месси принял участие в 46 встречах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился 37 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Его контракт с сине-гранатовыми истекает 30 июня этого года.

Forbes поставил 33-летнего Месси на третье место среди самых высокооплачиваемых спортсменов в 2020 году. В прошлом году аргентинец заработал $ 104 млн в виде зарплаты и бонусов.