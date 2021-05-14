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Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся перенесённый матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 4:2. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итог встречи.

«Отличный бой, хорошая игра, напряжённая. Дерби и должны быть такими. Это моя первая победа на «Олд Траффорд». Я бы сказал, что это случилось очень вовремя. «Ливерпулю» нужна была эта победа, и мы её заслужили. Мы находимся под определённым давлением сейчас, ведь нам необходимо выигрывать, чтобы оставаться в гонке. Сегодня нам противостояла команда, которая находится в отличной форме.

«Ливерпуль» всё ещё в игре, продолжает борьбу за еврокубки. Победа — максимум, что мы могли сделать сегодня вечером. Это было очень напряжённо. Мы должны быстро восстановиться и готовиться к следующему матчу», — приводит слова Клоппа BBC.

«Манчестер Юнайтед» в 36 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (60) поднялся на пятое место. У подопечных Юргена Клоппа один матч в запасе.

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