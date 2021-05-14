Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Юнайтед»

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся перенесённый матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 4:2. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итог встречи.
«Отличный бой, хорошая игра, напряжённая. Дерби и должны быть такими. Это моя первая победа на «Олд Траффорд». Я бы сказал, что это случилось очень вовремя. «Ливерпулю» нужна была эта победа, и мы её заслужили. Мы находимся под определённым давлением сейчас, ведь нам необходимо выигрывать, чтобы оставаться в гонке. Сегодня нам противостояла команда, которая находится в отличной форме.
«Ливерпуль» всё ещё в игре, продолжает борьбу за еврокубки. Победа — максимум, что мы могли сделать сегодня вечером. Это было очень напряжённо. Мы должны быстро восстановиться и готовиться к следующему матчу», — приводит слова Клоппа BBC.
«Манчестер Юнайтед» в 36 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (60) поднялся на пятое место. У подопечных Юргена Клоппа один матч в запасе.
- 14 мая 2021
-
02:03
-
01:52
-
01:33
-
01:22
-
01:13
-
00:55
-
00:51
-
00:31
-
00:27
-
00:20
-
00:12
-
00:09
-
00:03
- 13 мая 2021
-
23:54
-
23:52
-
23:48
-
23:42
-
23:38
-
23:30
-
23:18
-
23:08
-
23:03
-
22:56
-
22:38
-
22:34
-
22:34
-
22:25
-
22:12
-
22:04
-
21:56
-
21:56
-
21:44
-
21:33
-
21:28
-
21:25