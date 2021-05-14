«Реал» разгромил «Гранаду» и поднялся на второе место, обойдя «Барселону»

Сегодня, 13 мая, в матче 36-го тура испанской Примеры «Гранада» принимала мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась со счётом 1:4. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Хесус Хиль Мансано.
Счёт в матче на 17-й минуте открыл полузащитник «Реала» Лука Модрич. На 45+1-й минуте Родриго удвоил преимущество гостей. Во втором тайме, на 71-й минуте, «Гранада» отыграла один гол усилиями Хорхе Молины. Далее «Королевский клуб» выстрелил дуплетом, забив два гола за две минуты. На 75-й минуте отметился Альваро Одриосола, на 76-й — Карим Бензема. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу гостей.
Мадридский «Реал», набрав в 36 матчах 78 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Королевский клуб» поднялся на вторую строчку, сместив с неё «Барселону» (76). Лидирует в Примере мадридский «Атлетико», в активе которого 80 очков.
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