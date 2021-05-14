Салах в игре с «Манчестер Юнайтед» повторил достижение, установленное в сезоне-1920/1921

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся перенесённый матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 4:2.

Как сообщает Opta Joe в «Твиттере», 28-летний египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах — лишь второй игрок в истории «Ливерпуля», забивший в ворота «Манчестер Юнайтед» в двух разных играх сезона после Гарри Чемберса в сезоне-1920/1921.

В текущем сезоне Салах принял участие в 48 встречах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

«Манчестер Юнайтед» в 36 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (60) — поднялся на пятое место. У подопечных Юргена Клоппа один матч в запасе.